Джокович пожертвовал € 1 млн на покупку аппаратов ИВЛ для Сербии

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, сделал вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Джокович передал Сербии € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом.

«Новак и Елена (супруга Джововича. — Прим. «Чемпионата») передали в дар € 1 млн для приобретения аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования», — сообщило национальное телевидение Сербии.

В Сербии от коронавируса скончались семь человек, в стране насчитывается более 450 заражённых.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.