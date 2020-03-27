Циципас: хочу говорить на английском даже лучше, чем коренные англичане

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводит время, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что хотел бы уделить внимание изучению иностранных языков.

«Я хочу научиться говорить по-французски. Без языка довольно тяжело жить в Монте-Карло. Конечно, здесь легче, чем во Франции, в этом плане, но бывали случаи, когда мне было тяжело без знания французского языка.

Также мне бы хотелось усовершенствовать английский. Хотелось бы говорить на нём даже лучше, чем коренные англичане. На самом деле у меня неплохо получается. Помогают книги и сериалы», — сказал Циципас на своём канале на YouTube.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.