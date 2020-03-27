Димитров поспорил с друзьями, кто отрастит более длинную бороду на карантине

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о необычном пари, которое он заключил во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Мы постоянно общаемся с друзьями. Решили с ними устроить соревнование, кто отрастит самую длинную бороду. Надеюсь, что я выиграю. В такое время важны любые успехи, даже маленькие.

Также думаю, чтобы записаться на онлайн-курсы. Всегда хотел поучиться в бизнес-школе Гарварда», — цитирует Димитрова TennisKafe.

Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры приостановлены как минимум до июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.