Циципас: ритм жизни существенно изменился, чувствую, что начинаю набирать вес
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводит время во время вынужденной паузы в теннисном сезоне, вызванной коронавирусной инфекцией.
«Пытаюсь заботиться о своём здоровье. Сейчас я реально чувствую, что набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом.
Конечно, ритм жизни кардинально изменился — я вынужден перестраиваться. Основные тренировки были прекращены, и я даже не знаю, когда они будут возобновлены», — заявил Стефанос на своём канале в YouTube.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
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