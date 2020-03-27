Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас: ритм жизни существенно изменился, чувствую, что начинаю набирать вес

Циципас: ритм жизни существенно изменился, чувствую, что начинаю набирать вес
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводит время во время вынужденной паузы в теннисном сезоне, вызванной коронавирусной инфекцией.

«Пытаюсь заботиться о своём здоровье. Сейчас я реально чувствую, что набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом.

Конечно, ритм жизни кардинально изменился — я вынужден перестраиваться. Основные тренировки были прекращены, и я даже не знаю, когда они будут возобновлены», — заявил Стефанос на своём канале в YouTube.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020