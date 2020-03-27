На АТР и WTA могут подать в суд, если игроки не захотят играть на «Ролан Гаррос»—2020

Международная теннисная федерация (ITF) может подать в суд на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в том случае, если игроки не станут играть на перенесённом на сентябрь Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает ESPN.
В контрактах игроков с организацией предусмотрено обязательное выступление на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Отказ от выступления на мэйджорах разрешён лишь в случае наличия уважительной причины. В случае нарушения данного условия ITF может понести серьёзные финансовые потери, возместить которые организация может при помощи судебных исков к ATP и WTA.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Открытый чемпионат Франции ориентировочно перенесён на сентябрь.
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