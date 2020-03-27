Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Американская теннисистка вымыла унитаз ёршиком в форме Дональда Трампа

Американская теннисистка вымыла унитаз ёршиком в форме Дональда Трампа
Теннис / WTA 0

Теннисистка из США Даниэль Коллинз проводит время на карантине за уборкой собственного дома. В «Инстаграме» 51-я ракетка мира поделилась видеозаписью, на которой она моет унитаз ёршиком в форме президента США Дональда Трампа.

«День уборки», — подписала ролик теннисистка.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Даниэль Коллинз является 51-й ракеткой мира. В этом сезоне 26-летняя спортсменка провела девять матчей и выиграла в шести из них.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении любых турниров до 7 июня. Открытый чемпионат Франции, ориентировочно, перенесён на сентябрь.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020