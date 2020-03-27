Американская теннисистка вымыла унитаз ёршиком в форме Дональда Трампа
Теннисистка из США Даниэль Коллинз проводит время на карантине за уборкой собственного дома. В «Инстаграме» 51-я ракетка мира поделилась видеозаписью, на которой она моет унитаз ёршиком в форме президента США Дональда Трампа.
«День уборки», — подписала ролик теннисистка.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время Даниэль Коллинз является 51-й ракеткой мира. В этом сезоне 26-летняя спортсменка провела девять матчей и выиграла в шести из них.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении любых турниров до 7 июня. Открытый чемпионат Франции, ориентировочно, перенесён на сентябрь.
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