Американская теннисистка вымыла унитаз ёршиком в форме Дональда Трампа

Теннисистка из США Даниэль Коллинз проводит время на карантине за уборкой собственного дома. В «Инстаграме» 51-я ракетка мира поделилась видеозаписью, на которой она моет унитаз ёршиком в форме президента США Дональда Трампа.



«День уборки», — подписала ролик теннисистка.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Даниэль Коллинз является 51-й ракеткой мира. В этом сезоне 26-летняя спортсменка провела девять матчей и выиграла в шести из них.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении любых турниров до 7 июня. Открытый чемпионат Франции, ориентировочно, перенесён на сентябрь.