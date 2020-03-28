Видео дня: лайфхаки от Серены Уильямс для удалённой работы

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает развлекаться во время вынужденной паузы в мировом спорте. Девятая ракетка мира разместила в социальной сети ряд видео, на которых рассказывает подписчикам о лайфхаках, при помощи которых можно обмануть собеседников по видеосвязи. Из реквизита — лишь картон, парик или же вовсе обложка журнала.
«Тяжёлый выдался день. После кучи звонков и переговоров по Google Hangouts, Zoom или чему-то подобному, я сильно устала, и тут у меня появилась потрясающая идея. Олимпия постоянно плачет, и меня это нервирует. Но это же ребёнок, для них такое поведение свойственно. Порой мне приходится идти к ней, нянчить.
И вот мой лайфхак. Вот так я по-прежнему нахожусь на переговорах. И приём работает. Просто прихожу, устанавливаю компьютер так, чтобы камера была направлена именно на лицо, а не на заголовок. Знаю, гениальная идея! Но слушайте, это только первая часть.
Вторая часть — вы берёте контроль над звонком, доминируете. Можете притвориться, что это ваш трон. Можете придвинуть ноутбук, чтобы было видно только вас на этом троне и чтобы каждый относился к вам серьёзно. Постарайтесь обрезать лишнее, чтобы они не видели заголовок обложки, видели только вас и внимательно слушали.
Ну а если вы не тщеславны и у вас нет такого, как у меня, что дом полон плакатов с вами, вот идеальный вариант. Это фигурка из картона, на которую можно нацепить парик. Выбрала вариант с блондинкой. Или это какой-то коричневатый цвет, что-то такое. Прекрасно видно, что вы в хорошем расположении духа, улыбаетесь. Подобрала цвет, который был максимально близок к моему. Если бы в продаже был картон потемнее, взяла бы его.
Итак, сидите здесь, присутствуете на собрании, что-то записываете и можете идти к детям, делать то, что вам нужно. И при этом вы по-прежнему на месте, вовлечены в процесс. А если вдруг они начнут, такие: «Хм, что-то её лицо никак не меняется. Это не может быть настоящий человек», то вы врываетесь в совещание и даёте отпор: «А вот и настоящий. Просто посмотрите на этот неодобрительный взгляд».
Так что теперь вы не только можете быть в режиме внимательного слушателея, но и делать неодобрительный взгляд, резкое замечание. Если заморочиться, можно, допустим, приделать шарик с надписью «А потом я сказала...» или что-то в этом духе, какая-то фраза.
Надеюсь, вам это поможет, если у вас куча звонков и нужно следить за детьми. Ну а теперь позвольте мне вернуться к Олимпии. Держитесь там, оставайтесь сильными, сидите дома», — говорит Уильямс.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в большом теннисе объявлена пауза. Теннисисты смогут продолжить соревноваться не ранее 8 июня.
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