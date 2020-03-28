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Вавринка «клонировал» самого себя в видеоролике про самоизоляцию

Вавринка «клонировал» самого себя в видеоролике про самоизоляцию
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка показал, как проводит тренировки в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Швейцарец занимается на улице на небольшой площадке с футбольными воротами и баскетбольным щитом. При этом в ролике Вавринка «клонировал» себя.

«Партнёры по тренировкам и я сегодня делали многое вместе!» — подписал ролик Вавринка, использовав соответствующие хештеги, призывающие людей оставаться дома.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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