Вавринка «клонировал» самого себя в видеоролике про самоизоляцию

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка показал, как проводит тренировки в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Швейцарец занимается на улице на небольшой площадке с футбольными воротами и баскетбольным щитом. При этом в ролике Вавринка «клонировал» себя.

«Партнёры по тренировкам и я сегодня делали многое вместе!» — подписал ролик Вавринка, использовав соответствующие хештеги, призывающие людей оставаться дома.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».