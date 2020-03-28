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Цонга устроил с ребёнком домашний оркестр

Цонга устроил с ребёнком домашний оркестр
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга вместе с сыном устроил мини-оркестр. Теннисист опубликовал в «Твиттере» милое видео, показав, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тысяч.

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