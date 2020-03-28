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Синнер рассказал, как поддерживает форму на карантине

Синнер рассказал, как поддерживает форму на карантине
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводит время, находясь на карантине. Синнер сейчас находится в Монако.

«Сначала всё шло своим чередом, казалось нормальным. Но затем были введены жёсткие меры. Сейчас могу выйти лишь в магазин. При этом я должен надеть перчатки, а в магазинах нужно соблюдать дистанцию.

Стараюсь следовать разработанной программе. По утрам делаю упражнения, чтобы поддерживать форму. Днём пытаюсь больше двигаться, в доме есть гараж.

Тренер помогает мне с упражнениями. Кроме того, мы пересматриваем разные матчи, анализируем. Часто переписываемся, обмениваемся идеями, учимся друг к друга», — цитирует Синнера SuperTennis.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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