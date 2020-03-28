Канадская теннисистка показала, как отрабатывает удары на кухне на самоизоляции

Канадская теннисистка Шэрон Фичман показала, что даже в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса не забывает о тренировках. Спортсменка выложила видео с тренировками на кухне. Она отрабатывает удары дома.

«Если есть желание тренироваться, будет и возможность!» — написала спортсменка в «Твиттере». С помощью хештегов она призвала подписчиков соблюдать правила безопасности и оставаться дома.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.