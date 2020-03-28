Канадская теннисистка показала, как отрабатывает удары на кухне на самоизоляции

Канадская теннисистка Шэрон Фичман показала, что даже в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса не забывает о тренировках. Спортсменка выложила видео с тренировками на кухне. Она отрабатывает удары дома.
«Если есть желание тренироваться, будет и возможность!» — написала спортсменка в «Твиттере». С помощью хештегов она призвала подписчиков соблюдать правила безопасности и оставаться дома.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
- 28 марта 2020
-
13:57
-
13:33
-
12:25
-
11:51
-
10:42
-
10:23
-
10:12
-
00:59
-
00:14
- 27 марта 2020
-
23:38
-
21:30
-
20:30
-
18:48
-
17:58
-
17:32
-
16:20
-
16:08
-
15:27
-
13:36
-
12:45
-
12:02
-
11:00
-
10:31
-
09:26
-
01:05
- 26 марта 2020
-
23:02
-
21:27
-
20:27
-
16:32
-
16:05
-
15:46
-
13:22
-
12:06
-
10:02
-
09:30