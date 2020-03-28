Осака — о переносе Олимпиады: в 2021 году мы все будем ещё сильнее!

Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся одним из послов Олимпийских игр в Токио, после переноса соревнований на 2021 год обратилась к спортивным болельщикам.
«Все знают, как много значит для меня Олимпиада и как я горжусь, что буду участвовать в Играх в родной стране.
Конечно, я разочарована, что этого не произойдёт в этом году, но в 2021-м мы все будем ещё сильнее! На 100% поддерживаю смелое решение премьер-министра Синдзо Абэ и МОК. В конце концов, спорт снова объединит нас и будет с нами всегда, но не сейчас.
Сейчас людям из всех стран, слоёв общества и рас гораздо важнее сплотиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Для меня это и есть олимпийский дух.
Обращаясь к народу Японии, хочу сказать: оставайтесь сильными, держитесь и давайте покажем миру нашу прекрасную страну, когда придет время, в 2021 году. Будьте в безопасности, заботьтесь друг о друге, будьте добры друг к другу, и мы справимся. С любовью, Наоми», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».
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