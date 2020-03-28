Павлюченкова: расписание в теннисе давно пора менять

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем вынужденный перерыв в сезоне из-за угрозы распространения коронавируса не похож на межсезонье.

«Ведь нет понимания по дате возобновления сезона. Вроде бы предварительно наметили на июнь, но все ещё может измениться. К тому же в межсезонье мы могли выходить на улицу, заниматься своими делами, хобби, встречаться с друзьями. А сейчас у меня только теннис и физподготовка, а у некоторых теннисистов даже нет возможности поддерживать себя в форме. Я на связи со многими игроками, мы достаточно дружно держимся и с девчонками, и с ребятами из ATP. Делаем разные челленджи в соцсетях, общаемся, пытаемся сохранять позитивный настрой. Сейчас всем, не только спортсменам, требуется поддерживать друг друга, ведь мы оказались в очень неприятной, экстраординарной ситуации.

Потерян ли сезон? Нет. Если мы начнём играть в июне, будет абсолютно нормально. Ну, разве что календарь продлится, и мы будем играть не до начала ноября, а чуть дольше. Такой сдвиг графика даже к лучшему. Расписание в теннисе давно пора менять, потому что играть с января по ноябрь без остановки — безумие. Такого нет ни в одном другом виде спорта. Сейчас я в декабре готова играть. Мотивации с каждым днём все больше», — приводит слова Павлюченковой «Коммерсантъ».