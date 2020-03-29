Чорич: почему из BIG 4 не обыгрывал только Джоковича? Мы похожи, но он всё делает лучше

Хорватский теннисист Борна Чорич пояснил, почему ни разу не сумел обыграть первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича (счёт в противостоянии — 0:3). Бывшая 12-я ракетка мира по два раза обыгрывал других представителей «Большой четвёрки»: Роджера Федерера (2:4), Рафаэля Надаля (2:2) и Энди Маррея (2:2).



«Безусловно, все четверо — феноменальные игроки и очень много сделали для тенниса. Что касается Новака, то всё очень просто: у нас похожий стиль игры, однако он делает всё немного лучше. Думаю, причина кроется именно в этом», — цитирует теннисиста Tennis Magazin.



В настоящее время 23-летний Борна Чорич является 33-м номером рейтинга АТР. В начале карьеры Чорича называли «новым Джоковичем».