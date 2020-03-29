Вавринка отметил 35-летие в компании шести своих копий. Видео

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился в «Твиттере» забавной видеозаписью, как он отмечает 35-летие.
Видео начинается с того, что грустный Стэн в одиночестве сидит за праздничным столом. Смена кадра — за столом уже пять вмонтированных в ролик Станисловов, ещё один подаёт к столу праздничный пирог.
«Хорошая попытка, карантин. Ничто не заставит меня не праздновать день рождения», — так теннисист подписал видеозапись.
Видео доступно на «Чемпионате».
Таким образом Вавринка в очередной раз напомнил о важности самоизоляции во время всемирной пандемии коронавируса. Даже в самые знаменательные моменты жизни стоит помнить о собственном здоровье.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.
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