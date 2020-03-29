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Вавринка отметил 35-летие в компании шести своих копий. Видео

Вавринка отметил 35-летие в компании шести своих копий. Видео
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился в «Твиттере» забавной видеозаписью, как он отмечает 35-летие.

Видео начинается с того, что грустный Стэн в одиночестве сидит за праздничным столом. Смена кадра — за столом уже пять вмонтированных в ролик Станисловов, ещё один подаёт к столу праздничный пирог.

«Хорошая попытка, карантин. Ничто не заставит меня не праздновать день рождения», — так теннисист подписал видеозапись.

Видео доступно на «Чемпионате».

Таким образом Вавринка в очередной раз напомнил о важности самоизоляции во время всемирной пандемии коронавируса. Даже в самые знаменательные моменты жизни стоит помнить о собственном здоровье.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.

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