Золото Федерера, Вавринки и сестёр Уильямс. Парные сетки Олимпиады-2008

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены парные сетки олимпийских теннисных турниров в Пекине-2008.
Олимпиада-2008. Мужчины. Пары. Турнирная сетка.
Олимпиада-2008. Женщины. Пары. Турнирная сетка.
Для Роджера Федерера это была уже 3-я Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. В Афинах-2004 швейцарец был первым номером посева, но неожиданно уступил во втором круге чеху Томашу Бердыху. В Пекине-2008 Роджер снова был первой ракеткой турнира, но проиграл на подступах к медалям в четвертьфинале американцу Джеймсу Блэйку. Но всё сложилось в парном разряде. Федерер вместе со Стэном Вавринкой завоевали золото, в четырёх сетах обыграв в финале шведский дуэт Аспелин/Т. Юханссон (6:3, 6:4, 6:7, 6:3).
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Сёстры Уильямс выигрывали золото в парном разряде на Олимпиаде-2000. Кроме того, у Винус в активе золото-2000 в одиночке. А на Играх-2008 они стали двукратными олимпийскими чемпионками в дуэте. В финале Серена и Винус обыграли испанок Анабель Медину-Гарригес и Вирхинию Руано-Паскуаль (6:2, 6:0).
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