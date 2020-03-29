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Золото Федерера, Вавринки и сестёр Уильямс. Парные сетки Олимпиады-2008

Золото Федерера, Вавринки и сестёр Уильямс. Парные сетки Олимпиады-2008
Теннис / ATP 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены парные сетки олимпийских теннисных турниров в Пекине-2008.

Олимпиада-2008. Мужчины. Пары. Турнирная сетка.

Олимпиада-2008. Женщины. Пары. Турнирная сетка.

Для Роджера Федерера это была уже 3-я Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. В Афинах-2004 швейцарец был первым номером посева, но неожиданно уступил во втором круге чеху Томашу Бердыху. В Пекине-2008 Роджер снова был первой ракеткой турнира, но проиграл на подступах к медалям в четвертьфинале американцу Джеймсу Блэйку. Но всё сложилось в парном разряде. Федерер вместе со Стэном Вавринкой завоевали золото, в четырёх сетах обыграв в финале шведский дуэт Аспелин/Т. Юханссон (6:3, 6:4, 6:7, 6:3).

Олимпиада — парный разряд (м). Финал
16 августа 2008, суббота
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
Р. Федерер С. Вавринка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 4 6  
3 		4 7 7 3  
             
Симон Аспелин
Швеция
Симон Аспелин
Томас Юханссон
Швеция
Томас Юханссон
С. Аспелин Т. Юханссон

Сёстры Уильямс выигрывали золото в парном разряде на Олимпиаде-2000. Кроме того, у Винус в активе золото-2000 в одиночке. А на Играх-2008 они стали двукратными олимпийскими чемпионками в дуэте. В финале Серена и Винус обыграли испанок Анабель Медину-Гарригес и Вирхинию Руано-Паскуаль (6:2, 6:0).

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
17 августа 2008, воскресенье
Анабель Медина-Гарригес
Испания
Анабель Медина-Гарригес
Вирхиния Руано-Паскуаль
Испания
Вирхиния Руано-Паскуаль
А. Медина-Гарригес В. Руано-Паскуаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
С. Уильямс В. Уильямс
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