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Гантухова придумала правила игры в теннис через кабриолет

Гантухова придумала правила игры в теннис через кабриолет
Теннис / WTA 0

Победительница семи турниров WTA словацкая теннисистка Даниэла Гантухова придумала правила игры в теннис через кабриолет, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Игрок не может прикасаться к машине даже ракеткой, атаки должны идти только через верх. Если игрок попадает в машину, то очко получает его оппонент. Игрок имеет только одну подачу. Матч состоит из пяти геймов, каждый из которых продолжается до 11 очков.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во всём мире из-за угрозы распространения коронавируса теннисные турниры отменили до второй половины июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.

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