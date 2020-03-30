Теннисистка Младенович поупражнялась в домашнем гольфе

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и двух в миксте, французская теннисистка Кристина Младенович, во время вынужденной паузы из-за отсутствия турниров решила попробовать силы в гольфе в домашних условиях. Стоя сверху на лестнице Младенович клюшкой для гольфа старалась отправить мяч в стакан с водой, стоящий внизу. Со второй попытки у Кристины получилось.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во всём мире из-за угрозы распространения коронавируса теннисные турниры отменили до второй половины июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.