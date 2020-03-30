Билли Джин Кинг показала идеальный тренажёр для теннисистов
Известная американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» в парном и одиночном разрядах Билли Джин Кинг продемонстрировала свой теннисный тренажёр для тренировок в домашних условиях.
«Вот что я делаю, когда дома и не могу выйти на улицу из-за самоизоляции. Это отлично работает, учит следить за мячом», – сказала Кинг.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Билли Джин Кинг является рекордсменкой по количеству побед на Уимблдонском турнире. Американка выигрывала этот турнир 20 раз. В этом году впервые с 1945 года турнир будет отменён. Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира в среду, 1 апреля.
Уимблдон отменят впервые с 1945 года
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