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Дьяченко: во время паузы быстро теряется форма, мы не можем её поддерживать

Дьяченко: во время паузы быстро теряется форма, мы не можем её поддерживать
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко прокомментировала приостановку проведения теннисных турниров из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится до 7 июня.

«Меня застала новость о приостановке, когда мы только приехали в Индиан-Уэллс. Ждали сетку расписания, всё хорошо. И тут вдруг сетка задерживается, расписания нет, и мы около 9 вечера узнали, что турнир отменён.

Последний раз я держала ракетку, когда была в Индиан-Уэллсе. Наверное, когда ждали информацию по Майами. С 12 марта пытаемся просто бегать, делать какие-то упражнения. Ждём дальнейшей информации. Что касается спортивной формы, то она теряется довольно быстро. Особенно форма на корте, потому что мы не можем её поддерживать.

Я призываю всех оставаться дома, быть очень внимательными и аккуратными. Чем быстрее мы будем реагировать на призыв нашего президента и всего мира, тем быстрее мы все с этим справимся. Здоровье превыше всего», — приводит слова Дьяченко «Матч ТВ».

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