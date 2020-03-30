Дьяченко: во время паузы быстро теряется форма, мы не можем её поддерживать

Российская теннисистка Виталия Дьяченко прокомментировала приостановку проведения теннисных турниров из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится до 7 июня.
«Меня застала новость о приостановке, когда мы только приехали в Индиан-Уэллс. Ждали сетку расписания, всё хорошо. И тут вдруг сетка задерживается, расписания нет, и мы около 9 вечера узнали, что турнир отменён.
Последний раз я держала ракетку, когда была в Индиан-Уэллсе. Наверное, когда ждали информацию по Майами. С 12 марта пытаемся просто бегать, делать какие-то упражнения. Ждём дальнейшей информации. Что касается спортивной формы, то она теряется довольно быстро. Особенно форма на корте, потому что мы не можем её поддерживать.
Я призываю всех оставаться дома, быть очень внимательными и аккуратными. Чем быстрее мы будем реагировать на призыв нашего президента и всего мира, тем быстрее мы все с этим справимся. Здоровье превыше всего», — приводит слова Дьяченко «Матч ТВ».
- 30 марта 2020
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31
-
00:00
- 29 марта 2020
-
21:15
-
18:58
-
16:28
-
15:20
-
13:24
-
12:33
-
10:43
- 28 марта 2020
-
21:57
-
20:10
-
18:14
-
13:57
-
13:33
-
12:25
-
11:51
-
10:42
-
10:23
-
10:12
-
00:59
-
00:14
- 27 марта 2020
-
23:38
-
21:30
-
20:30
-
18:48
-
17:58
-
17:32
-
16:20
-
16:08
-
15:27
-
13:36
-
12:45