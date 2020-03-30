Чемпионка US Open – 2011 показала, как отмечает день рождения в самоизоляции

Чемпионка US Open – 2011 австралийка Саманта Стосур показала, как отмечает день рождения в условиях домашней самоизоляции. Сегодня, 30 марта, теннисистке исполнилось 36 лет.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саманты Стосур.

В начаое марта Стосур выступала на челленджере в Индиан-Уэллсе, где завершила выступление во втором круге, уступив российской теннисистке Вере Звонарёвой со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

На данный момент Стосур занимает 97-ю строчку в рейтинге WTA. В 2011 году Стосур поднималась на рекордную для себя 4-ю позицию в рейтинге. Помимо Открытого чемпионата США, австралийка выигрывала 8 турниров WTA в одиночном разряде (Осака – 2009, 2013, 2014, Страсбург – 2015, 2017, Карлсбад 2013, Бад-Гаштайн 2015, Чарльстон 2010).