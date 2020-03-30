Вихлянцева: WTA приспособилась к ситуации и оказывает необходимую поддержку игрокам

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала приостановку проведения теннисных турниров из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится до 7 июня.

«Этой паузой стоит воспользоваться, чтобы понять, насколько ценно все то, что есть в твоей жизни — возможность просто ходить, просто гулять, знать, что твои близкие здоровы. Только все вместе мы сможем победить тот ужас, который происходит. Оставаясь дома!



Разумеется, я не прекращаю заниматься спортом, нельзя останавливаться, чтобы не потерять форму. Даже в квартире всегда можно найти место и время для этого.



WTA оказывает всю необходимую поддержку игрокам. Помимо постоянного обновления информации, они присылают планы по физподготовке тем, у кого нет своих, присылают список мер, которые необходимо принимать, чтобы не заразиться коронавирусом. Могу сказать совершенно точно: WTA приспособилась к данной ситуации и оказывает поддержку разными способами», — приводит слова Вихлянцевой пресс-служба Федерации тенниса России.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как тренируется дома во время приостановки сезона.