Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Американка Кратцер временно отстранена за употребление допинга

Американка Кратцер временно отстранена за употребление допинга
Теннис / WTA 0

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила 21-летнюю американскую теннисистку Эшли Кратцер за нарушение одного из положений теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщается на официальном сайте ITF.

Сообщается, что спортсменка сдала пробу 27 января, во время участия в турнире категории «125K» в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.

В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 1:6, 1:6. На данный момент Кратцер занимает 498-ю строчку в рейтинге WTA.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020