Американка Кратцер временно отстранена за употребление допинга
Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила 21-летнюю американскую теннисистку Эшли Кратцер за нарушение одного из положений теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщается на официальном сайте ITF.
Сообщается, что спортсменка сдала пробу 27 января, во время участия в турнире категории «125K» в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.
В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 1:6, 1:6. На данный момент Кратцер занимает 498-ю строчку в рейтинге WTA.
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