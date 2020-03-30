Японский теннисист отрабатывал удары на балконе на глазах у кота

Японский теннисист Таро Даниэль показал, как тренируется в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсмен поотрабатывал удары на балконе. С другой стороны двери остался кот, который внимательно наблюдал за работой Таро.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.

Теннисные турниры отменены как минимум до июня. Ранее Даниэль выразил недовольство работой пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе (США), которая своевременно не проинформировала игроков о переносе соревнований.