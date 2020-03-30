Возняцки показала, как можно безопасно есть попкорн в самоизоляции

Бывшая теннисистка Каролина Возняцки опубликовала видео, в котором показала, как можно обезопасить себя в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Датчанка надела тренировочный костюм задом наперёд таким образом, что перед её лицом оказался капюшон, который Возняцки заполнила попкорном.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 158 тыс. Теннисные турниры отменены как минимум до июня.

Возняцки завершила карьеру после Australian Open в 2020 году.