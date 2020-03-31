Федерер тренирует свой знаменитый удар между ног в любую погоду

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер показал, как поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. 38-летний швейцарский теннисист поделился видео, в котором раскрыл секрет мастерства исполнения твиннера. Свой знаменитый удар между ног он тренирует ежедневно в любую погоду. Даже во время снегопада.

«Убеждаюсь, что всё ещё помню, как совершать трикшоты», — написал Федерер в «Твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 158 тыс. Теннисные турниры отменены как минимум до июня.