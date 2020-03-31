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Федерер тренирует свой знаменитый удар между ног в любую погоду

Федерер тренирует свой знаменитый удар между ног в любую погоду
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер показал, как поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. 38-летний швейцарский теннисист поделился видео, в котором раскрыл секрет мастерства исполнения твиннера. Свой знаменитый удар между ног он тренирует ежедневно в любую погоду. Даже во время снегопада.

«Убеждаюсь, что всё ещё помню, как совершать трикшоты», — написал Федерер в «Твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 158 тыс. Теннисные турниры отменены как минимум до июня.

Федерер всех переиграл. Как швейцарец побеждает, даже когда не проводятся турниры
Роджер вовремя сделал операцию и отсудил логотип, которым два года назад пожертвовал ради нового контракта на $ 300 млн.
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