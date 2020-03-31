Часть арены имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке будет переоборудована под госпиталь

Часть теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США) будет переоборудована под временный госпиталь во время эпидемии коронавируса. Госпиталь будет рассчитан на 350 мест. Об этом сообщает Reuters.

«Мы здесь, чтобы помочь, иначе быть не может. Нью-Йорк – это наш дом, это касается всех нас», – прокомментировал директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер, которому принадлежит арена.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Ранее Билли Джин Кинг показала, как тренируется дома в условиях самоизоляции.