Часть арены имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке будет переоборудована под госпиталь
Часть теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США) будет переоборудована под временный госпиталь во время эпидемии коронавируса. Госпиталь будет рассчитан на 350 мест. Об этом сообщает Reuters.
«Мы здесь, чтобы помочь, иначе быть не может. Нью-Йорк – это наш дом, это касается всех нас», – прокомментировал директор Ассоциации тенниса США (USTA) по коммуникациям Крис Видмайер, которому принадлежит арена.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.
Ранее Билли Джин Кинг показала, как тренируется дома в условиях самоизоляции.
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