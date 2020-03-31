ATP может лишить «Ролан Гаррос» рейтинговых очков за несогласованный перенос турнира

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что ATP может лишить Открытый чемпионат Франции рейтинговых очков за перенос турнира без согласования.
«Это не угроза, но ATP связалась с организаторами «Ролан Гаррос» и Федерацией тенниса Франции и сказала: «Если вы продолжите в том же духе, мы не дадим рейтинговых очков за турнир». Это коснётся розыгрыша не только в этом году, но и в следующем. Я не люблю войны, но сейчас ничего другого не остаётся. Это безумие. Андреа Гауденци хочет сделать всё возможное для тенниса, это его цель. Он может с лёгкостью расправиться с угрозой и забрать очки у «Ролан Гаррос». ATP выразилась предельно ясно», – приводит слова Хордорфа Daily Express.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.
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