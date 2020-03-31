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Директор Australian Open: думаю, теннис удастся возобновить в последнюю очередь

Директор Australian Open: думаю, теннис удастся возобновить в последнюю очередь
Теннис / Большой шлем 0

Директор Australian Open Крэйг Тили прокомментировал приостановку теннисного сезона в связи с пандемией коронавируса. Пауза продлится до 7 июня.

«С моей точки зрения, будет тяжело возобновить сезон в этом году.

Теннис связан с перемещениями по всему миру, и я думаю, что это последнее, что удастся возобновить. Я думаю, что у турниров, которые проходят в рамках одной страны, более прочные позиции, чем у международных соревнований.

Мы планируем провести AO-2021 в срок и надеемся на отличный сезон. Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Завтра утром мы можем проснуться и узнать о чудесной вакцине или лекарстве, которое поможет на пути к ней. Однако не похоже, что это произойдёт в ближайшем будущем», – приводит слова Тили Tennis World USA.

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