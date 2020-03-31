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WTA может продлить сезон, чтобы финансово поддержать теннисисток

WTA может продлить сезон, чтобы финансово поддержать теннисисток
Теннис / WTA 0

WTA может продлить нынешний сезон, который на данный момент приостановлен до 7 июня из-за пандемии коронавируса, чтобы оказать финансовую поддержку спортсменкам. Об этом сообщает Reuters.

«WTA продолжает работать с организаторами турниров, чтобы максимизировать возможную выручку теннисисток, когда профессиональный теннисный сезон сможет возобновиться. Мы рассматриваем вариант с продлением 44-недельного сезона, чтобы мы смогли провести больше турниров.

Мы хотели бы, чтобы у каждого, особенно у самых нуждающихся, была возможность получить компенсацию заработка, которого они ожидали. Однако эти потребности настолько велики, что WTA, к несчастью, не в том финансовом положении, чтобы это осуществить», – говорится в заявлении WTA.

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