WTA может продлить сезон, чтобы финансово поддержать теннисисток
WTA может продлить нынешний сезон, который на данный момент приостановлен до 7 июня из-за пандемии коронавируса, чтобы оказать финансовую поддержку спортсменкам. Об этом сообщает Reuters.
«WTA продолжает работать с организаторами турниров, чтобы максимизировать возможную выручку теннисисток, когда профессиональный теннисный сезон сможет возобновиться. Мы рассматриваем вариант с продлением 44-недельного сезона, чтобы мы смогли провести больше турниров.
Мы хотели бы, чтобы у каждого, особенно у самых нуждающихся, была возможность получить компенсацию заработка, которого они ожидали. Однако эти потребности настолько велики, что WTA, к несчастью, не в том финансовом положении, чтобы это осуществить», – говорится в заявлении WTA.
На АТР и WTA могут подать в суд, если игроки не захотят играть на «Ролан Гаррос»—2020
Вихлянцева: WTA приспособилась к ситуации и оказывает необходимую поддержку игрокам
Читайте также
- 31 марта 2020
-
13:58
-
12:34
-
12:10
-
10:53
-
09:55
-
09:26
-
00:13
- 30 марта 2020
-
22:29
-
21:38
-
21:10
-
19:58
-
19:31
-
17:43
-
15:53
-
14:59
-
14:50
-
13:44
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31
-
00:00
- 29 марта 2020
-
21:15
-
18:58
-
16:28
-
15:20
-
13:24
-
12:33
-
10:43
- 28 марта 2020
-
21:57
-
20:10
-
18:14
-
13:57
-
13:33
-
12:25
Партнерский контент