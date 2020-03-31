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Пуй: «Ролан Гаррос» в сентябре – это странно, но главное, что он состоится

Пуй: «Ролан Гаррос» в сентябре – это странно, но главное, что он состоится
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Люка Пуй прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции на конец сентября. На данный момент проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

«Ролан Гаррос» в сентябре – это странно, но главное, что он состоится. Было бы грустно прожить год без «Ролан Гаррос», и я счастлив, что организаторы приняли такое решение. Я представляю, как французские телеканалы, которые приобрели права на трансляцию, счастливы, что турнир смогут провести. Для меня, как и для спонсоров, это важно. Я надеюсь, что всё состоится, у меня так много вопросов.

Весь грунтовый сезон уже был отменён. Говорят, что отменят Уимблдон. Олимпийские игры перенесены. На данный момент я понимаю, что все спортивные мероприятия нужно отложить в сторону, пока люди не будут в безопасности», – приводит слова теннисиста France Info.

Ранее Пуй показал, как играет в теннис дома в условиях карантина.

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