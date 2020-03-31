С. Уильямс вместе с мужем пьёт армянский коньяк на карантине. Видео

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео, как она и её муж, сооснователь сервиса Reddit Алексис Оганян, пьют армянский коньяк во время домашней самоизоляции.

«Ребята, я не большая любительница выпить, но мой муж пришёл с этим 23-летним армянским бренди, поэтому мы выпьем по рюмке. Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно», – сказала Серена.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.