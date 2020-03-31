Организаторы турнира в Базеле подтвердили участие Федерера и Вавринки

Швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка примут участие в турнире в Базеле (Швейцария), который планируют провести с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

«Если всё пойдёт по плану, 50-я юбилейная церемония открытия пройдёт 26 октября 2020 года. 10-кратный чемпион турнира в Базеле Роджер Федерер сыграет свой первый матч 27 октября. Он не единственный швейцарец, который примет участие в турнире. Победитель трёх турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка также будет соревноваться в Базеле. Дата проведения его первого матча, как и программа турнира, будет объявлена позднее», – говорится в заявлении.

На данный момент проведение любых теннисных турниров приостановлено до 7 июня в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Роджер Федедер показал, как тренирует свой знаменитый удар в условиях карантина.