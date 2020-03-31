Организаторы турнира в Базеле подтвердили участие Федерера и Вавринки

Швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка примут участие в турнире в Базеле (Швейцария), который планируют провести с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
«Если всё пойдёт по плану, 50-я юбилейная церемония открытия пройдёт 26 октября 2020 года. 10-кратный чемпион турнира в Базеле Роджер Федерер сыграет свой первый матч 27 октября. Он не единственный швейцарец, который примет участие в турнире. Победитель трёх турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка также будет соревноваться в Базеле. Дата проведения его первого матча, как и программа турнира, будет объявлена позднее», – говорится в заявлении.
На данный момент проведение любых теннисных турниров приостановлено до 7 июня в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Роджер Федедер показал, как тренирует свой знаменитый удар в условиях карантина.
- 31 марта 2020
-
15:58
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
12:34
-
12:10
-
10:53
-
09:55
-
09:26
-
00:13
- 30 марта 2020
-
22:29
-
21:38
-
21:10
-
19:58
-
19:31
-
17:43
-
15:53
-
14:59
-
14:50
-
13:44
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31
-
00:00
- 29 марта 2020
-
21:15
-
18:58
-
16:28
-
15:20
-
13:24
-
12:33
-
10:43
- 28 марта 2020
-
21:57
-
20:10