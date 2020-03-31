Бывший тренер Тима: без меня Доминик играл бы Фьючерсы

Гюнтер Бресник, экс-тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, прокомментировал прекращение сотрудничества со спортсменом. Бресник работал с Тимом с 2002 года.
«Ситуация не становится красивее. Чем больше времени проходит, тем для меня всё яснее. Некоторые вещи мне не понять. Честность, принципы, верность — всего этого не было.
Я понимаю, что люди расстаются, это меня нормально, но я злюсь, потому что меня обманули. Если бы я в жизни был всем обязан кому-то, я бы так не поступил. А без меня отец Тима был бы обычным тренером в клубе, а сам Доминик играл бы Фьючерсы», — цитирует Бресника Spox.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. Из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры. Сезон возобновится не раньше июня.
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