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Бывший тренер Тима: без меня Доминик играл бы Фьючерсы

Бывший тренер Тима: без меня Доминик играл бы Фьючерсы
Теннис / ATP 0

Гюнтер Бресник, экс-тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, прокомментировал прекращение сотрудничества со спортсменом. Бресник работал с Тимом с 2002 года.

«Ситуация не становится красивее. Чем больше времени проходит, тем для меня всё яснее. Некоторые вещи мне не понять. Честность, принципы, верность — всего этого не было.

Я понимаю, что люди расстаются, это меня нормально, но я злюсь, потому что меня обманули. Если бы я в жизни был всем обязан кому-то, я бы так не поступил. А без меня отец Тима был бы обычным тренером в клубе, а сам Доминик играл бы Фьючерсы», — цитирует Бресника Spox.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. Из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры. Сезон возобновится не раньше июня.

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