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У экс-капитана сборной США Патрика Макинроя подтвердили коронавирус

У экс-капитана сборной США Патрика Макинроя подтвердили коронавирус
Теннис / ATP 0

У бывшего американского теннисиста Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружили коронавирус. Бывший капитан сборной США на Кубке Дэвиса сам рассказал, что результаты теста подтвердили заражение.

«Только что пришли результаты теста. Они подтверждают, что у меня коронавирус. Это плохая новость. Но есть и хорошая, я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли. Чувствую себя на сто процентов», — сказал Макинрой в своём «твиттере».

Также американский теннисист рассказал, что самоизолировался в подвале сразу после того, как у него появились симптомы. Таким образом, видимо, Макинрою удалось не передать инфекцию членам своей семьи.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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