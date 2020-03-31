Игра в балконный теннис закончилась после того, как соперники уронили мяч

В интернете появился очередной ролик из серии балконного тенниса. На этот раз участники сыграли в теннис, находясь на разных балконах в нескольких метрах друг от друга. Игра закончилась после того, как один из участников не сумел отбить мячик, а тот улетел на землю под окна.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Так называемый оконный и балконный теннис набирает популярность в Европе из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Людям приходится находиться дома без возможности выйти на улицу, но они нашли выход, чтобы продолжать играть в теннис.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
- 31 марта 2020
-
21:18
-
19:47
-
18:46
-
15:58
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
12:34
-
12:10
-
10:53
-
09:55
-
09:26
-
00:13
- 30 марта 2020
-
22:29
-
21:38
-
21:10
-
19:58
-
19:31
-
17:43
-
15:53
-
14:59
-
14:50
-
13:44
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31
-
00:00
- 29 марта 2020
-
21:15
-
18:58
-
16:28
-
15:20
-
13:24
-
12:33