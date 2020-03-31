Игра в балконный теннис закончилась после того, как соперники уронили мяч

В интернете появился очередной ролик из серии балконного тенниса. На этот раз участники сыграли в теннис, находясь на разных балконах в нескольких метрах друг от друга. Игра закончилась после того, как один из участников не сумел отбить мячик, а тот улетел на землю под окна.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Так называемый оконный и балконный теннис набирает популярность в Европе из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Людям приходится находиться дома без возможности выйти на улицу, но они нашли выход, чтобы продолжать играть в теннис.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.