Любичич: мой 90-дневный пробник 2020 года закончился, я хочу отписаться
Хорватский теннисист Иван Любичич пошутил на тему пандемии коронавируса в мире. Хорват предложил отказаться от 2020 года, который складывается для планеты так тяжело.
«Мой 90-дневный бесплатный пробник 2020 года закончился. Теперь я хочу отписаться, пожалуйста!» — написал Любичич в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры были отменены и перенесены. Ранее стало известно, что соревнования не будут проводиться как минимум до июня 2020 года. При этом не исключается, что пауза продлится дольше.
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