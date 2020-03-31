Любичич: мой 90-дневный пробник 2020 года закончился, я хочу отписаться

Хорватский теннисист Иван Любичич пошутил на тему пандемии коронавируса в мире. Хорват предложил отказаться от 2020 года, который складывается для планеты так тяжело.

«Мой 90-дневный бесплатный пробник 2020 года закончился. Теперь я хочу отписаться, пожалуйста!» — написал Любичич в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры были отменены и перенесены. Ранее стало известно, что соревнования не будут проводиться как минимум до июня 2020 года. При этом не исключается, что пауза продлится дольше.