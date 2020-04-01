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Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004

Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004
Теннис / Олимпиада 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки олимпийских теннисных турниров в Афинах-2004.

Олимпиада-2004. Мужчины. Турнирная сетка
Олимпиада-2004. Женщины. Турнирная сетка

Для Роджера Федерера это была вторая Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. В Афинах-2004 швейцарец был 1-м номером посева, но неожиданно уступил во втором круге чеху Томашу Бердыху. Вторая ракетка турнира Энди Роддик проиграл в третьем круге чилийцу Фернандо Гонсалесу. Дальше всех из россиян по сетке продвинулся Михаил Южный – до четвертьфинала. В финале представитель Чили – Николас Массу в пяти партиях обыграл американца Мэрди Фиша (6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4).

Олимпиада (м). Финал
22 августа 2004, воскресенье
Николас Массу
Чили
Николас Массу
Н. Массу
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 6 6
3 		6 6 3 4
             
Мэрди Фиш
США
Мэрди Фиш
М. Фиш

В финале женского одиночного разряда встретились первая и вторая ракетки турнира – Жюстин Энен-Арденн и Амели Моресмо, и сильнее оказалась бельгийка – 6:3, 6:3.

Олимпиада (ж). Финал
22 августа 2004, воскресенье
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Амели Моресмо
Франция
Амели Моресмо
А. Моресмо

В матче за бронзу россиянка Анастасия Мыскина уступила австралийке Алисии Молик – 3:6, 4:6.

Олимпиада (ж). За 3-е место
22 августа 2004, воскресенье
Анастасия Мыскина
Россия
Анастасия Мыскина
А. Мыскина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Алисия Молик
Австралия
Алисия Молик
А. Молик
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