Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки олимпийских теннисных турниров в Афинах-2004.



Олимпиада-2004. Мужчины. Турнирная сетка

Олимпиада-2004. Женщины. Турнирная сетка



Для Роджера Федерера это была вторая Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. В Афинах-2004 швейцарец был 1-м номером посева, но неожиданно уступил во втором круге чеху Томашу Бердыху. Вторая ракетка турнира Энди Роддик проиграл в третьем круге чилийцу Фернандо Гонсалесу. Дальше всех из россиян по сетке продвинулся Михаил Южный – до четвертьфинала. В финале представитель Чили – Николас Массу в пяти партиях обыграл американца Мэрди Фиша (6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4).

В финале женского одиночного разряда встретились первая и вторая ракетки турнира – Жюстин Энен-Арденн и Амели Моресмо, и сильнее оказалась бельгийка – 6:3, 6:3.

В матче за бронзу россиянка Анастасия Мыскина уступила австралийке Алисии Молик – 3:6, 4:6.