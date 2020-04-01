Ястремская начала собирать деньги на продукты для нуждающихся в Одессе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о начале сбора средств для оказания помощи нуждающимся в Одессе. Спортсменка вместе с местным депутатом Александром Горенюком решила собрать за 14 дней 3 тыс. продуктовых наборов.
«Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Вирус — это не миф, это серьёзная угроза. Но, объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтёров помочь нам с доставкой и координацией процесса», — написала Ястремская в своём «инстаграме».
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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