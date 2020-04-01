Рублёв: тяжело воспринял отмену турнира в Индиан-Уэллсе, не было мотивации тренироваться

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как воспринял вынужденную паузу в сезоне. До июня из-за пандемии коронавируса отложены все турниры. Началось всё с отмены турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Как воспринял отмену турнира в Индиан-Уэллсе? Очень тяжело воспринял, безумно расстроился. Это один из самых любимых моих турниров. Я приехал туда заранее, чуть ли не за две недели, чтобы как следует потренироваться и подготовиться. В голове были определённые ожидания: сейчас две недели потренируюсь, подготовлюсь, сыграю «Мастерс»… А тебе говорят: Индиан-Уэллс отменяется и что с остальными турнирами будет, непонятно. И ты не знаешь, что делать — тут тренироваться или улетать уже домой. Настроение в последующие дни было никакое. Тренироваться особо мотивации не было. В общем, нелегко было.

По чему больше всего скучаю? Абсолютно по всему — по самому теннису, по тренировкам, по перелётам, по турнирам, по этой атмосфере. Я этим живу, наслаждаюсь этим, и мне очень всего этого не хватает. Очень скучаю», — цитирует Рублёва «Спорт-экспресс».