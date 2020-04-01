Рублёв: тяжело воспринял отмену турнира в Индиан-Уэллсе, не было мотивации тренироваться

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как воспринял вынужденную паузу в сезоне. До июня из-за пандемии коронавируса отложены все турниры. Началось всё с отмены турнира в Индиан-Уэллсе (США).
«Как воспринял отмену турнира в Индиан-Уэллсе? Очень тяжело воспринял, безумно расстроился. Это один из самых любимых моих турниров. Я приехал туда заранее, чуть ли не за две недели, чтобы как следует потренироваться и подготовиться. В голове были определённые ожидания: сейчас две недели потренируюсь, подготовлюсь, сыграю «Мастерс»… А тебе говорят: Индиан-Уэллс отменяется и что с остальными турнирами будет, непонятно. И ты не знаешь, что делать — тут тренироваться или улетать уже домой. Настроение в последующие дни было никакое. Тренироваться особо мотивации не было. В общем, нелегко было.
По чему больше всего скучаю? Абсолютно по всему — по самому теннису, по тренировкам, по перелётам, по турнирам, по этой атмосфере. Я этим живу, наслаждаюсь этим, и мне очень всего этого не хватает. Очень скучаю», — цитирует Рублёва «Спорт-экспресс».
- 1 апреля 2020
-
11:21
-
10:41
-
10:16
-
09:41
-
09:28
-
01:08
- 31 марта 2020
-
22:24
-
21:18
-
19:47
-
18:46
-
15:58
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
12:34
-
12:10
-
10:53
-
09:55
-
09:26
-
00:13
- 30 марта 2020
-
22:29
-
21:38
-
21:10
-
19:58
-
19:31
-
17:43
-
15:53
-
14:59
-
14:50
-
13:44
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31