Свитолина «клонировала» себя для танца

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка исполнила зажигательный танец, а с помощью эффектов ещё и «клонировала» себя: танцевала Элина не одна, а сразу впятером.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время спортсменка из-за пандемии коронавируса находится в самоизоляции. Многие теннисисты уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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