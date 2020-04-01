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Иснер: отмена Уимблдона станет для нас горькой пилюлей

Иснер: отмена Уимблдона станет для нас горькой пилюлей
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о ситуации с проведением Уимблдона. Пока даты проведения турнира не подтверждены, учитывая пандемию коронавируса. Предполагается, что решение будет принято в ближайшее время. Турнир должен стартовать 29 июня.

«Надеемся, что организаторы настроены оптимистично. Хотелось бы услышать от них что-то одобряющее.

Возможно, всё сложится так, что в 2020 году Уимблдона не будет. В этом случае нам всем придётся проглотить горькую пилюлю.

Уимблдон нужно проводить в одно и то же время года. Учитывая покрытие, да и сам турнир, это важно. Но вполне вероятно, что турнир не состоится», — приводит слова Иснера ESPN.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Уимблдон был застрахован на случай пандемии
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