Тарпищев: есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о возможном влиянии пандемии коронавируса на теннисный сезон. Тарпищев считает, что последствия пандемии могут быть колоссальными. Предполагается, что уже в ближайшее время будет объявлено об отмене Уимблдона.

«Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён. Новости поступают стремительно, и остаётся только следить, как будут развиваться события. Реально предсказать что-то сейчас очень сложно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Уимблдон запланирован на период с 29 июня по 12 июля. Ранее уже было объявлено, что Открытый чемпионат Франции по теннису был перенесён с конца мая на сентябрь.