Рублёв: теннисистам придётся заново проводить предсезонку

Российский теннисист Андрей Рублёв признался, что был шокирован, узнав о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису на сентябрь, когда проходит турнир в Санкт-Петербурге.

«Новость была шокирующая. Никто такого не ожидал. В данной ситуации тяжело что-либо говорить. Но если у нас появится шанс начать играть хотя бы ближе к концу сезона и будет возможность провести ещё один «Большой шлем», то у игроков в приоритете будет именно он. Теннисисты скорее выберут «Большой шлем», перенесённый на другие даты, чем его полную отмену.

Теннисистам придётся заново проводить предсезонку, если отменят Уимблдон? Даже если и не отменят. Столько времени без тенниса! Четыре месяца на подготовку и тренировки ещё никогда ни у кого не было», — цитирует Рублёва «Спорт-экспресс».