Организаторы не планируют переносить US Open 2020

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису сообщили, что пока у них нет планов по отмене или переносу турнира в связи с пандемией коронавируса. Соревнования запланированы на конец августа – первую половину сентября.

«Мы по-прежнему планируем турнир в соответствии с датами», — приводит слова турнирного турнира Дэнни Зауснера The New York Post.

Ранее стало известно о переносе Открытого чемпионата Франции с мая на сентябрь. Также предполагается, что скоро будет объявлено об отмене Уимблдона.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.