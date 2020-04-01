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Павлюченкова: если придётся, готова играть в декабре

Павлюченкова: если придётся, готова играть в декабре
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала отмену и перенос турниров из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что готова подстраиваться под график.

«Если придётся, готова играть в декабре. Я буду готова. В любом случае придётся менять календарь, ведь играем без остановки с января по ноябрь.

Пока никаких соглашений нет. Всё может измениться. Пока что я могу лишь стремиться мотивировать себя, чтобы работать и тренироваться. Мне повезло, что у меня рядом с домом есть корт. Некоторые люди не могут делать даже этого», — цитирует Павлюченкову Tennis Actu.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Павлюченкова: расписание в теннисе давно пора менять
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