«Худшая шутка на 1 апреля». Пользователей разозлила новость об уходе Федерера из спорта

Известный теннисный портал Tennis World USA опубликовал новость, согласно которой швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил карьеру. В концовке новости издание пояснило, что речь идёт лишь о первоапрельской шутке.

Тем не менее многие пользователи клюнули на громкий заголовок, так и не прочитав статью. В итоге в социальных сетях появилось множество комментариев, посвящённых «завершению карьеры» Федерера.

«Это худшая первоапрельская шутка в истории! Я сперва поверила, хотелось плакать», — написала в «Твиттере» пользователь Melinda Crump.

Естественно, Федерер не завершил карьеру. А сегодня, 1 апреля, свой 42-й день рождения празднует супруга Федерера, Мирка. Она родилась 1 апреля 1978 года в Чехословакии, но вскоре семья Мирки переехала в Швейцарию. Девушка занималась теннисом и даже выиграла три титула на турнирах IFT, но в 2002 году была вынуждена завершить карьеру из-за травмы ноги. С Федерером Мирка познакомилась на Олимпийских играх в Сиднее, они поженились в 2009 году.