Уимблдон-2020 официально отменён

Организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенёс турнир на 2021 год.

«С большим сожалением сообщаем, что AETLTC сегодня решил отменить турнир 2020 года в связи с опасениями из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш турнира будет проведён с 28 июня по 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении AELTC.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На текущий момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что AELTC приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.

Турнир будет отменён впервые с 1945 года. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

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