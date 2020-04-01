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ATP и WTA продлили паузу в теннисе из-за коронавируса. Травяной сезон отменён

ATP и WTA продлили паузу в теннисе из-за коронавируса. Травяной сезон отменён
Теннис / ATP 0

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что пауза, введённая в связи с пандемией коронавируса, продлена. Как сообщает пресс-служба АТР, отменены все турниры вплоть до 13 июня.

Таким образом, травяной сезон, вслед за грунтовым, в 2020 году не состоится. Сегодня же стало известно об отмене Уимблдона-2020.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

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