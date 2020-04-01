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Касаткина поделилась эффектным фото с парковки

Касаткина поделилась эффектным фото с парковки
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась фотографией из Барселоны, где она проводит карантин, вызванный мировой пандемией коронавируса.

«Паркинговая изоляция», — подписала фото экс первая ракетка России.

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге десятой ракетки мира.

Напомним, сегодня стало известно об официальной отмене Уимблдона и продлении паузы в большом теннисе до 13 июля. Таким образом, не состоится весь травяной сезон 2020 года. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.

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